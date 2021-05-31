Вистежив і вбив: вперше у Лівії бойовий дрон без команди оператора напав на людину

Моторошний інцидент трапився ще у березні 2020 року під час збройного конфлікту. Тоді бойовий дрон вистежив людину і ліквідував її без втручання оператора.

Історія набула неабиякого резонансу, адже це перший випадок в історії, коли ударний квадрокоптер вбив людину без команди.

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Деталі трагедії

Інцидент трапився під час збройного конфлікту між регулярними підрозділами Лівії й військовим угрупованням, яке очолює Халіфа Хафтар. За даними журналістів, дрон без наказу націлився на одного з солдатів Хафтара, коли він намагався відступити.

Відзначається, що Kargu-2 працював в "високоефективному" автономному режимі, який не вимагав втручання людини.

Реакція правозахисників

Організація Human Rights Watch після вбивства людини закликала затвердити заборону на розробку, виробництво і використання повністю автономної зброї, що, на думку правозахисників, "покладе край роботам-вбивцям".

Що відомо про бойові дрони Kargu