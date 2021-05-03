Вперше з початку пандемії Велика Британія приймає міністрів G7

Вперше з початку пандемії коронавірусу глави зовнішньополітичних відомств країн "Великої сімки" зберуться на зустріч. Перемовини відбудуться ввечері 3 травня у Лондоні.

Міністри закордонних справ обговорять низку питань. Зокрема боротьбу з COVID-19, зміну клімату, а також відносини з Росією та Китаєм.

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Водночас очільники МЗС закладуть основу для першої запланованої поїздки президента США Джо Байдена за кордон з моменту вступу на посаду.

Варто зазначити, що наразі Велика Британія головує у G7. Окрім Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США на зустріч також запросили Австралію, Індію, Південну Африку та Південну Корею.

Саміт G7: деталі

Країни "Великої сімки" під час саміту обговорять пандемію коронавірусу та кліматичні зміни.

На зустріч запросять лідерів G7 та Австралії, Індії, Південної Кореї.

Також політики проведуть перемовини щодо загального доступу населення до безперешкодної торгівлі, переваг технологічного прогресу та наукових відкриттів.

Що таке G7 або "Велика сімка Організація G7 існує з 1976 року. На зустрічах учасники обговорюють нагальні питання та проведення реформ.



З 1997 по 2014 рік група працювала як G8, тобто "Велика вісімка". У 2018 році Росію виключили через окупацію українського Криму та війну на Донбасі.

Велика Британія проведе саміт G7 у період з 11 по 13 червня. За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, зустріч пройде у курортному містечку Каріс-Бей на Атлантичному узбережжі півострова Корнуолл.