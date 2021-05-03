Вперше з початку пандемії Велика Британія приймає міністрів G7

Вперше з початку пандемії коронавірусу глави зовнішньополітичних відомств країн "Великої сімки" зберуться на зустріч. Перемовини відбудуться ввечері 3 травня у Лондоні.
Джерело:France 24
Міністри закордонних справ обговорять низку питань. Зокрема боротьбу з COVID-19, зміну клімату, а також відносини з Росією та Китаєм.
Читайте також "Велика сімка" може створити механізм протидії пропаганді Росії та Китаю
Водночас очільники МЗС закладуть основу для першої запланованої поїздки президента США Джо Байдена за кордон з моменту вступу на посаду.
Варто зазначити, що наразі Велика Британія головує у G7. Окрім Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США на зустріч також запросили Австралію, Індію, Південну Африку та Південну Корею.Зверніть увагу! Велика Британія проведе саміт G7 у період з 11 по 13 червня. За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, зустріч пройде у курортному містечку Каріс-Бей на Атлантичному узбережжі півострова Корнуолл.
Саміт G7: деталі
- Країни "Великої сімки" під час саміту обговорять пандемію коронавірусу та кліматичні зміни.
- На зустріч запросять лідерів G7 та Австралії, Індії, Південної Кореї.
- Також політики проведуть перемовини щодо загального доступу населення до безперешкодної торгівлі, переваг технологічного прогресу та наукових відкриттів.
Що таке G7 або "Велика сімкаОрганізація G7 існує з 1976 року. На зустрічах учасники обговорюють нагальні питання та проведення реформ.
З 1997 по 2014 рік група працювала як G8, тобто "Велика вісімка". У 2018 році Росію виключили через окупацію українського Криму та війну на Донбасі.