Вперше у розпал війни: новобранці Лицарів Зимового Походу склали присягу – промовисті фото

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу поповнила свої ряди. Новобранці вперше за час повномасштабної війни склали присягу народові України.

Захисники і захисниці вже 18 добу дають рішучу відсіч російським окупантам. Тим часом новобранці підсилюють міць нашого війська і готові допомагати нищити орків на нашій землі.

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У 28 окремій механізованій бригаді зазначають, що присяга під час війни – це справді щось сакральне. Людина, яка складає присягу народові України у найважчий час його історії – це взірець і герой.

Завдяки їм ми будемо завжди існувати як нація і в Україні ніколи не вмре ні слава, ні воля,

– наголосили у 28 окремій механізованій бригаді.

Новобранці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу склали присягу / Фото 28 окрема механізована бригада

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