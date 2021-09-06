Вперше за час незалежності понад половина українців у побуті розмовляють виключно українською

За даними Інституту соціальних досліджень НАН України, понад половина українців розмовляє у побуті виключно державною мовою. Зараз ця цифра становить 50,8%.

Такі показники в Україні зафіксували вперше з 1991 року. Кількість тих, хто використовує українську мову в побуті поступово зростає з 2017 року.

Зверніть увагу Удар у серце дракона, – Арестович пропонує перейменувати українську мову

Які зараз показники в Україні

За даними останнього дослідження НАН в Україні приблизно така мовна картина:

50,8% спілкуються у побуті українською мовою;

27,6% послуговуються російською мовою;

21,3% використовує обидві мови.

Якщо порівняти ці дані з показниками 1992 року, коли подібні дослідження проводили вперше, то кількість тих, хто розмовляє українською, зросла на 14%. Водночас кількість тих, хто спілкується російською, знизилася на 1,4%.

Однак, якщо порівнювати з найбільшим показником – 39,2%, який зафіксували в 2006 році, то кількість тих, хто використовує в побуті російську зменшилася на 11,6%.

Також з 1992 року в Україні суттєво знизилася кількість тих, хто послуговується одночасно двома мовами – на 10,7%.

Цікаві тенденції в Україні

Суттєві мовні зміни в побуті українців відбулися в 2014 році. Тоді 6,7% наших громадян перестали спілкуватися в побуті російською, майже 2% почали використовувати обидві мови, а 4,5% українців перейшли на державну мову.



Динаміка мовних настроїв в Україні / Інфографіка 24 каналу