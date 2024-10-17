Вперше за півтора року: у Білорусь прилетів російський Ан-124

Важкий транспортний літак Ан-124 відправився із Росії до Білорусі. Це сталося вперше за останні півтора року.

Про це пише моніторингову групу "Беларускі Гаюн". Перед цим він перебував у Владивостоці та Ульяновську.

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Російський Ан-124 прилетів до Білорусі