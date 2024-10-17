Вперше за півтора року: у Білорусь прилетів російський Ан-124
Джерело:Беларускі Гаюн
Важкий транспортний літак Ан-124 відправився із Росії до Білорусі. Це сталося вперше за останні півтора року.
Про це пише моніторингову групу "Беларускі Гаюн". Перед цим він перебував у Владивостоці та Ульяновську.
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Російський Ан-124 прилетів до Білорусі
Аналітики повідомляють, що в ніч на 17 жовтня на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі приземлився російський транспортний літак Ан-124.
Довідка. Ан-124 "Руслан" – це важкий військово-транспортний літак. Він призначений для транспортування військ зі бойовою технікою та озброєнням із глибокого тилу країни до зони бойових дій, посилення повітряних десантів важкою бойовою технікою, доставки вантажів силам флотів, перевезення важких та великогабаритних вантажів.
За даними моніторингової групи, літак Ан-124 перебував на аеродромі в Білорусі протягом чотирьох годин, після чого повернувся до Росії. Зазначимо, що востаннє літак такого типу, що належить військово-космічним силам Росії, прилітав до Мачулищ приблизно півтора року тому.