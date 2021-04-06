Вперше за 5 років: жінка-військова пройшла відбір у Сили спецоперацій ЗСУ – фото

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Вперше з 2016 року жінка пройшла відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій Збройних сил України. В армії цю подію назвали "прикладом нескореності".

Джерело:

Навчально-тренувальний центр

Зазначають, що раніше двотижневий відбір був непереборним викликом. Однак наголосили, що приклад цієї жінки остаточно утвердив рівні можливості для всіх.

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Починаючи з 2016 року були спроби кандидаток із середовища "спеціального призначення" і "великої армії" пройти відбір на кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій ЗС України. Незалежно від статі, щоб досягнути цієї мети, курсант має знайти в собі сили і з’єднати всеціло дух, інтелект і фізичну вправність,
– мовиться у повідомленні центру.

На сторінці оприлюднили кілька ефектних фото з відбору.


Відбір у сили спецоперацій / Фото навчально-тренувального центру


Тренування для сил спецоперацій / Фото навчально-тренувального центру

Скільки жінок служать в ЗСУ

  • На початку 2021 року у ЗСУ служили та працювали близько 57 тисяч військовослужбовців-жінок та цивільних.
  • На командних посадах перебували понад 900 офіцерів-жінок. З них 109 – були командирами взводів.


Відбір / Фото навчально-тренувального центру