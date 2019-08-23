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      Вперше дівчата-танкісти присягнули на вірність українському народу: ефектні фото

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      У Харкові присягнули на вірність українському народу майбутні танкісти. Серед курсантів Військового інституту танкових військ уперше будуть дівчата. Їх п'ятеро, і вони вже приміряли військові чоботи та пройшли курс молодого бійця.

      Окопи, вибухи, марш кидок і смуга перешкод. 10 днів тому усе це долали не тільки хлопці-вступники, а і дівчата. Вперше професія танкіста перестала бути "чоловічою" – у Військовому інституті танкових військ дозволили навчатися жінкам.

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      17-річна Марія витримала всі ці іспити на відмінно та нині складає присягу. Батько курсантки – зв'язківець у відставці, пройшов АТО, дідусь був льотчиком. Тепер у родині будуть і танкісти.

      Марія закінчила два курси медичної академії, мріяла бути лікарем, а потім зателефонувала нам з військкомату і сказала, що вона хоче бути військовою,
      – сказала мати курсантки Людмила Сергеєва.

      Батько зауважив, що спочатку не повірили у слова доньки, подумавши, що це жарт. Побоювань у батьків немає, адже вони вірять у доньку та підтримують її.


      Курсантка Марія Сергеєва

      У строю ще три дівчини. Жартують про те, що ледь знайшли маленький однострій і чоботи 35 розміру. Але ані це, ані багатотонний танк бажання вчитися не відбили. А найскладнішим етапом була обкатка танком. Це один із найвідповідальніших елементів у становленні воїна. Для цього він лягає в окоп, а над бійцем проїжджає декілька тонний танк. 

      Так, дівчаткам складно отримати своє місце. Треба показати себе з перших днів. Довести, що ти сильна,
      – пояснила Марія.

      Інструктори ж заявили, що деякі нормативи курсантки склали краще за хлопців.

      Підготовка майбутніх танкістів

      Варто додати, що лише з 2016 року жінок допустили до раніше закритих військових спеціальностей, зокрема і танкістів. Законодавчо ці права закріпили лише у 2018 році. Тож навчальні заклади потроху відкривають свої двері для дівчат.

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України Збройні сили України Новини Харкова Гендерна рівність
      Джерело: 24 канал
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