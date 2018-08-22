Вперше в історії астронавти зіграли у теніс в космосі

На Міжнародній космічній станції космонавти зіграли в теніс. Це вперше в історії грали цю гру у стані невагомості. Подія транслювалася у прямому ефірі.

Про це інформує Space.com.

Гра відбулась у ніч з 21 по 22 серпня. Участь у матчі взяли командир експедиції Дрю Фюстель разом з астронавтами Ріки Арнольдом, Сереною Ауньйон-Канцлером і Олександром Герстом. Онлайн-трансляцію можна було побачити на Twitter-каналі US Open Tennis.

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Дрю Фюстель є відомим фанатом тенісу, тож відправляючись у цю місію пообіцяв провести таку гру. Раніше з Фюстелем вела перемовини Американська асоціація тенісу щодо проведення першої тенісної гри в невагомості.

Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.

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