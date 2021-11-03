Впевнено рухаємось у червоний кут: кліматична ситуація значно погіршується

У Глазго розпочалася 26 кліматична конференція ООН. Два тижні 120 світових лідерів, серед яких і представники України, обговорюватимуть глобальне потепління і дії для боротьби з ним

У шотландському Глазго Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту у Велику Британію зустрівся і поговорив з очільником США Джозефом Байденом. Лідери країн обговорили Донбас, хоча це і не була тема для зустрічі.

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Ситуація з кліматом у світі погіршується. Німеччина цьогоріч пережила одне з наймасштабніших підтоплень за всю історію. Туреччина і Греція цього літа стикнулася із загрозливими пожежами. А в Україні погіршується стан довкілля через російську агресію.

Не всі країни готові діяти жорстко

Проблема в тому, що у світі не всі країни готові діяти жорстко. Наприклад, Австралія не готова закривати власні вугільні шахти. А в Китаї не готові відмовитися від його використання для продукування електроенергії.



Австралія не готова закривати власні вугільні шахти / Фото Unsplash

Схожа ситуація і в Україні. Великі промислові підприємства не готові відмовитися від дешевшого вугілля. Так само як і теплові електростанції. За даними ВООЗ, українські ТЕС викидають в атмосферу щороку сірчистого газу набагато більше ніж всі європейські ТЕС разом узяті.

Як наслідок – Україна – лідер в Європі за смертністю від хвороб, спричинених поганою якістю повітря.

Тож, ситуація в світі щодо кліматичних змін не критична. Але ми всі впевнено рухаємось у цей бік спільними зусиллями. І якщо зараз не почати активно реагувати на ці проблеми, то ми можемо опинитись у червоному куті.

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