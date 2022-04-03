Вписав НАТО в Конституцію, але за 5 років нічого не зробив для вступу, – Давидюк про Порошенка
П'ятий президент України у Конституцію вписав пункт про НАТО. Однак за 5 років Петро Порошенко нічого для членства в Альянсі не зробив.
Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він вважає, що Організація Північноатлантичного договору – це не односторонній рух.
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"Ми вписали у Конституцію (пункт про НАТО – 24 канал), але президент, який це вписував (Порошенко – 24 канал), чомусь нічого не зробив для самого вступу", – наголосив Давидюк.
Чому він за 5 років (для технічної частини більше, ніж достатньо) її не робив?
– сказав політолог.
"Не хочеш стріляти – іди волонтер"
"Чи, наприклад, один із прем'єр-міністрів, який поїхав за кордон (мовиться про Яценюка – 24 канал), розказує, як треба керувати країною. Приїжджай сюди, тут показуй", – сказав Давидюк.
За його словами, у теробороні, Збройних Силах України всім вистачить місць: "Не хочеш стріляти – іди волонтер".
Давидюк наголосив, що у відсотковому співвідношенні люди віддають в тисячі разів більше, ніж політики й олігархи.
Політолог прокоментував членство України в НАТО: дивіться відео