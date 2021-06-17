Вплав за Аксьоновим: окупантам в затопленій Керчі не вистачило човна – курйозне відео

Потужна злива, яка почалося ввечері 16 червня, сильно затопила Керч. У мережі поширили кумедне відео, як окупаційна влада півострову оглядала наслідки негоди.

Окупанти без човна

Глава проросійської влади Криму Сергій Аксьонов разом з іншими окупантами пливли вулицями Керчі на човні. Однак схоже, що місця на всіх не вистачило.

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На відео видно, як троє працівників так званого "міністерства надзвичайних ситуації" пливуть за човном окупантів. У той час "чиновники" оглядають затоплені вулиці. Це виглядає дуже кумедно, оскільки не ясно, які саме службові обов'язки виконували рятувальники. Може так вони хотіли виміряли глибину потопу, а може намагалися наздогнати окупантів, щоб вигнати їх з човна.

Зауважимо, що це відео окупанти навіть показали на місцевому телебаченні.

До речі, на ролику чути, як окупанти кажуть, що нічого не можуть зробити з затопленими вулицями. Пролунала пропозиція викопати дамбу.

Дивіться курйозне відео з окупантами в Керчі:

Реакція окупаційного МНС

У "міністерстві" заявили, що це не їхні працівники пливли за Аксьоновим. Кажуть, що це, мовляв, цивільні.

Це взагалі були цивільні люди, які взяли для себе в цій критичній ситуації таке не зовсім зрозуміле рішення. Вони надягли на себе ці костюми і нічого розумнішого не придумали, ніж плисти за човном Аксьонова. Попливли трохи, а потім задоволені повернулися на берег,

– запевняють окупанти.

Керч затопив сильний дощ

Як пише Kerch.FM, злива тривала всю ніч проти 17 червня. За цей час вулиці міста перетворилися на канали. Найбільше постраждав центр Керчі. Він майже повністю відрізаний від залізничної станції "Аршинцеве".

Дощ поламав дерева та затопив перший поверх місцевої лікарні. Вулицями міста плавали сміттєві баки та навіть кіоски.

Попри воду громадський транспорт продовжував курсувати. Пасажири стояли у воді, дехто вставав на поручні, щоб не намочитися.

На відео видно, що рівень води сягав даху автомобілів.

Дивіться відео наслідків сильної негоди у Керчі:

Вулиці Керчі перетворилися на ріки: відео

Це дупа, народ, – місцеві мешканці

Потоп був настільки сильним, що поплив навіть ортопедичний салон. Будівля просто пересувалася у воді, дорогою врізаючись у стовпи та автомобілі.

Все, поплив. Бідний автомобіль. А там ще й наш десь, невідомо вже де. Це просто дупа, народ,

– сказала авторка відео.

У Керчі пливе салон: шокуюче відео

Наслідки негоди

Внаслідок негоди затопило понад 200 будинків;

центр міста та лікарні залишилися без світла;

річка Мелек-Чесме вийшла з берегів;

Зауважимо, за ніч у Керчі випало 1,5 місячної норми опадів.

На фото з соцмереж видно, кімнати будинків підлога яких перебуває повністю у воді.

Керч потерпає від негоди: відео

Як люди їхали у транспорті: відео