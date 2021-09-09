Вплив Портнова на судову систему перебільшений, – голова Фундації DEJURE

Зв'язок Андрія Портнова з процесами, які наразі відбуваються в судовій системі України, помітні. Але заявипро його суттєвий вплив – перебільшені.

Хоча в деяких рішеннях без колишнього заступника очільника Адміністрації Президента не обійшлося. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

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Жернаков: З Портновим пов'язані люди в Офісі Президента

Він пригадав, що своїм другом Андрій Портнова називав Андрій Богдан, коли вже був головою Офісу Президента за каденції Володимира Зеленського. Також з чиновником часів Януковича безпосередньо пов'язані:

Олег Татаров – один з заступників керівника ОП, який курує органи правопорядку;

Андрій Смирнов – відповідальний за судову реформу в ОП.

За словами Жернакова, лишається питання – наскільки зараз вплив Портнова є великим. Адже, з одного боку, президент вносить дійсно революційні законопроєкти про судову реформу, а Рада голосує.

З іншого боку, наразі Офіс Президента зайняв дуже пасивну позицію у ситуації, коли сама судова влада саботує впровадження цих документів. І до цього причетний Портнов.

Я думаю, що його вплив перебільшений, коли кажуть, що він повернувся і курує все підряд і на все впливає. Він дуже сильно хоче себе таким показати,

– зауважив голова правління Фундації DEJURE.

Жернаков оцінив вплив Портнова на судову систему: дивіться відео

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