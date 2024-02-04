Російський літакопад: санкції Заходу потужно б'ють по цивільній авіації Росії, – WSJ

Останнім часом у Росії фіксують все більше випадків проблем серед цивільних повітряних суден. Вони то загоряються, то у них відмовляють двигуни, то фіксуються несправність шасі.

Журналісти зазначають, що Росія почала відчувати вплив західних санкцій на власній цивільній авіації. Більш ніж дві третини бортів вироблено іноземними компаніями, включаючи Airbus та Boeing.

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Санкції впливають на Росію

За даними німецької дослідницької компанії Jacdec, у Росії минулого року сталося не менш як 74 інциденти з літаками, розрахованими на перевезення щонайменше 19 пасажирів. У 2022 році це число було меншим – загалом було відомо про 36 пригод.

Окрім цього, ще одна дослідницька компанія – Cirium, встановила, що у Росії на кожні 100 тисяч польотів у 2023 році траплялося близько 10 авіапригод, а роком раніше – лише пʼять. Коефіцієнт у допандемійний час, тобто у 2019 році, сягав всього 4,5.

Газета WSJ зазначає, що проблеми російських суден викликані впливом західних санкцій. Росіяни втратили можливість закуповувати запчастини для літаків, виробляти критично важливі оновлення програмного забезпечення та проводити належним чином техобслуговування бортів у довоєнних масштабах.

Хоча більшість інцидентів обійшлося без серйозних травм і катастроф, фахівці з безпеки попереджають, що постійні механічні несправності є серйозним ризиком для безпеки пасажирів і збільшують навантаження на пілотів, що може призвести до серйозніших подій,

– пише WSJ.

Не всі авіаподії пов'язані з впливом санкцій – часом несправності літака могли виникнути через птаха, який залетів у турбіну. Однак неодноразово фіксувалися загоряння борта, виходи з ладу двигуна, розриви шин шасі, або ж несправності закрилків. Росіяни намагаються це компенсувати, однак невдало.

У них немає доступу до запчастин, вони мало що можуть зробити,

– сказав директор зі стратегії та політики безпеки Flight Safety Foundation Генрі Ґурджі.

Через брак шасі та гальм Росія змушена відправляти літаки до Ірану для техобслуговування. Окрім цього, є проблеми з деталями для тренажерів, що може завадити Москві навчати нових пілотів.

Російський літакопад