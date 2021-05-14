Впливала на рішення суддів: на Кіровоградщині судитимуть експрокурорку

У Кіровоградській області у суді розглядатимуть справу колишньої співробітниці прокуратури. Вона одержувала гроші за вплив на ухвалення потрібних судових рішень.

Генеральна інспекція Офісу генпрокурора вже скерувала обвинувальний акт до суду. Мовиться про одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями.

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За вплив на суд прокурорка просила тисячу доларів

Прокурорка оцінила свої послуги у тисячу доларів. За це вона обіцяла повпливала вирішити питання щодо вироку у Кропивницькому апеляційному суді. За це вона спочатку отримала 500 доларів в американській валюті.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань, а також головне управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

На Одещині на отриманні хабаря впіймали поліцейського

Зазначимо, що раніше на Одещині на хабарі попався співробітник Нацполіції. Він вимагав 1,5 тисячі доларів за те, що б не вносити дані у Єдиний реєстр досудових рішень. Справа стосувалась розкрадання коштів під час ремонту доріг. За це недобросовісний правоохоронець може опинитись за ґратами на термін – від 5 до 10 років.

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