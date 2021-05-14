Впливала на рішення суддів: на Кіровоградщині судитимуть експрокурорку

У Кіровоградській області у суді розглядатимуть справу колишньої співробітниці прокуратури. Вона одержувала гроші за вплив на ухвалення потрібних судових рішень.
Джерело:Офіс генпрокурора
Генеральна інспекція Офісу генпрокурора вже скерувала обвинувальний акт до суду. Мовиться про одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями.
До теми На Тернопільщині на хабарі у 100 тисяч гривень викрили заступника глави ОТГ: фото
За вплив на суд прокурорка просила тисячу доларів
Прокурорка оцінила свої послуги у тисячу доларів. За це вона обіцяла повпливала вирішити питання щодо вироку у Кропивницькому апеляційному суді. За це вона спочатку отримала 500 доларів в американській валюті.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань, а також головне управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
На Одещині на отриманні хабаря впіймали поліцейського
Зазначимо, що раніше на Одещині на хабарі попався співробітник Нацполіції. Він вимагав 1,5 тисячі доларів за те, що б не вносити дані у Єдиний реєстр досудових рішень. Справа стосувалась розкрадання коштів під час ремонту доріг. За це недобросовісний правоохоронець може опинитись за ґратами на термін – від 5 до 10 років.
Читайте також Отримав 28 тисяч гривень хабаря: на Київщині судитимуть посадовця Ірпінської міськради