Але факт залишається фактом – з погляду впливу на спроможність Росії вести війну це не впливає. Про це пише Сергій Фурса.

Зараз Росія отримує рекордні доходи від продажу нафти з моменту вторгнення. Все працює і експортується. А ціни високі завдяки Дональду Трампу. Минулий тиждень, коли все горіло і палало, був рекордний.

Це факт. Він мені не подобається. Але я не можу його ігнорувати.

Чи означає це, що не треба бити? Ні, треба. Просто при цьому не треба мати завищених очікувань. Якщо є можливість мати енергетичне перемир'я, треба за неї хапатися обома руками, адже вплив на економіку України від ударів по енергетиці суттєво вищий, ніж вплив наших ударів на економіку Росії.



Експорт Росії зростає / Таблиця автора

Так само не варто займатись маніпуляціями про банківську кризу у Росії і замороження вкладів. Це все не проглядається. Це не означає, що в економіці ворога все добре. Ні. Навпаки. Але не варто переоцінювати проблеми і створювати собі завищені очікування.

Рік тому писали, що росіяни можуть воювати вічно. Це була брехня. Зараз пишуть, що розваляться завтра і Сергій Шойгу задушить Володимира Путіна. На жаль, це також не правда.

Зараз росіяни ментально провалюються у діру, шукають дно, в той час, як настрій в Україні покращується. І це плюс. Але треба тримати руку на пульсі і не виключати, що через рекордні нафтові доходи, які підуть в бюджет, цей тренд може або сповільнитись, або розвернутись. Бо все це працює з лагом. І зараз, завдяки Трампу, Росія накопичує фінансові ресурси.