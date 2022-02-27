Впродовж дня росіяни обстрілювали Суми з артилерії: є постраждалі

Вже декілька днів на Сумщині тривають запеклі бої. Але наші захисники не здаються і не дають окупанту взяти регіон.

У Сумах ситуація під контролем оборонців України – ЗСУ знищили колону ворожої автотехніки.

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Декількох росіян вдалося взяти в полон. Але, на жаль, постраждалі є і зі нашої сторони.

Протягом дня зафіксовано обстріли з артилерії, є постраждалі. ЗСУ знищили колону ворожої автотехніки з пальним, двох росіян узято в полон,

– йдеться в повідомленні ЗСУ.

Раніше стало відомо, що ворожий обстріл у Сумах призвів до загибелі мирного мешканця – у зруйнованому внаслідок обстрілів будинку знайшли тіло чоловіка.

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