У ВР зареєстрований санкційний проєкт з наймасштабнішим списком росіян, – нардеп Микола Люшняк

Народний депутат та голова Тернопільського осередку партії "УДАР" Микола Люшняк разом з колегами зареєстрували проєкт постанови з наймасштабнішим списком підсанкційних російських військових злочинців.

Про це він повідомив у себе на сторінці у фейсбуці, додавши, що надалі проєкт постанови розгляне Верховна Рада.

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Ми з колегами зареєстрували проєкт постанови з наймасштабнішим списком підсанкційних російських військових злочинців за весь час війни з росією. Тепер слово – за Верховною Радою. Застосування до цих осіб українських санкцій – це перший крок до міжнародних санкцій!

– написав Микола Люшняк.

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Народний депутат зазначив, що у цьому проєкті понад 500 сторінок з інформацією про 3 775 росіян, щодо яких пропонується застосувати санкції. Цей список також рекомендується для використання РНБО.

Загалом підсанкційні росіяни поділені на 5 груп:

перша – 110 осіб – організатори війни в Україні;

друга – 1536 осіб – ті, хто забезпечують політичну підтримку російських воєнних дій;

третя – 884 особи – ті, хто сприяє економічному та фінансовому забезпеченню російських воєнних дій;

четверта – 661 особа – пропагандисти та ідеологи війни, а також публічні особи, які підтримали війну;

п’ята – 584 особи – чиновники, які залучені до придушення антивоєнних рухів всередині росії.

"Переконаний, що цей проєкт постанови буде ухвалений і допоможе покарати кожного, хто винен у війні росії проти України. Ніхто не зможе прикинутись "харошим рускім" і уникнути відповідальності. Далі буде!" – резюмував Люшняк.

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