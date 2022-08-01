У ВР зареєстрований санкційний проєкт з наймасштабнішим списком росіян, – нардеп Микола Люшняк
Джерело:фейсбук Миколи Люшняка
Народний депутат та голова Тернопільського осередку партії "УДАР" Микола Люшняк разом з колегами зареєстрували проєкт постанови з наймасштабнішим списком підсанкційних російських військових злочинців.
Про це він повідомив у себе на сторінці у фейсбуці, додавши, що надалі проєкт постанови розгляне Верховна Рада.
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Ми з колегами зареєстрували проєкт постанови з наймасштабнішим списком підсанкційних російських військових злочинців за весь час війни з росією. Тепер слово – за Верховною Радою. Застосування до цих осіб українських санкцій – це перший крок до міжнародних санкцій!
– написав Микола Люшняк.
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Народний депутат зазначив, що у цьому проєкті понад 500 сторінок з інформацією про 3 775 росіян, щодо яких пропонується застосувати санкції. Цей список також рекомендується для використання РНБО.
Загалом підсанкційні росіяни поділені на 5 груп:
- перша – 110 осіб – організатори війни в Україні;
- друга – 1536 осіб – ті, хто забезпечують політичну підтримку російських воєнних дій;
- третя – 884 особи – ті, хто сприяє економічному та фінансовому забезпеченню російських воєнних дій;
- четверта – 661 особа – пропагандисти та ідеологи війни, а також публічні особи, які підтримали війну;
- п’ята – 584 особи – чиновники, які залучені до придушення антивоєнних рухів всередині росії.
"Переконаний, що цей проєкт постанови буде ухвалений і допоможе покарати кожного, хто винен у війні росії проти України. Ніхто не зможе прикинутись "харошим рускім" і уникнути відповідальності. Далі буде!" – резюмував Люшняк.
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