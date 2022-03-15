Вранці була атака, зараз йдуть бої, – мер Харкова Терехов про спроби росіян захопити місто

Російські окупанти не полишають спроб захопити Харків. Але українські військові знову відбили атаку ворога.

Чергову спробу захопити Харків окупанти здійснили 15 березня. Тоді вони атакували місто зі сторони П'ятихаток. Але українські військові не лише відбили цю атаку, але й відкинули загарбників за межі їх попередніх позицій.

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Про те, що ворог атакував і зранку, і зараз йдуть бої за місто, ввечері 15 березня підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Постійно атакують. Вранці була атака. Зараз йдуть ще атаки. Наша армія – молодці, вони героїчно змагаються, вони відстоюють місто Харків, дають нам можливість працювати", – заявив Ігор Терехов в коментарі каналу "Рада".

Варто додати, що в ефір Ігор Терехов включався з укриття – в Харкові в той час оголосили повітряну тривогу.

Він також підтвердив інформацію, що в місті зруйновано чи пошкоджено понад 600 будівель. Серед них і школи, дитячі садочки та лікарні.

"Весь час російська армія стріляє. Стріляє з повітря, з землі. Постійно йдуть обстріли", – розповів Ігор Терехов.