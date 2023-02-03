Вранці в Енергодарі вибухнула автівка одного з гауляйтерів, – Федоров

Іван Федоров розповів, що в Енергодарі, що на Запоріжжі, вибухнув автомобіль. Попередньо відомо, що машина належала експрацівнику правоохоронних органів, який перейшов на сторону росіян.

Мер Мелітополя розповів в ефірі телемарафону, що вибух пролунав о 7:30 ранку 3 лютого. Окрім того, окупанти втратили нафтобазу в селі Новобогданівка, де росіяни зберігали військову техніку та особовий склад.

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Що трапилось в Енергодарі

В місті Енергодар о 7:30 ранку (3 лютого – 24 Канал) було знищено автівку, а може й не лише автівку, одного з гауляйтерів, колаборантів. Тож наразі ці деталі уточнюються,

– заявив Федоров.

За його словами, ймовірно, спрацював вибуховий пристрій.

Наслідки вибуху в Енергодарі: дивіться відео

За неперевіреними даними телеграм-каналів, автомобіль належав Євгену Кізьміну, який після окупації працював на росіян.

Так званий "представник окупаційної "адміністрації" Володимир Рогов заявив, що, за попередніми даними, внаслідок теракту загинула одна людина. Колаборант не сказав, хто саме підірвався в авто. Тільки пояснив, що на місці працювали рятувальники та ворожа "поліція".

Згодом в так званому російському "міністерстві внутрішніх справ" Запорізької області заявили про загибель нібито "співробітника поліції". Однак імені його не назвали.



Ймовірний загиблий колаборант Євген Кузьмін / Фото з телеграм-каналів

Що відбувається у Мелітополі