Вранці у Миколаєві та районі чули вибухи: є інформація про поранених та жертви

Ніч на 24 червня виявилася неспокійною у Миколаєві. Були повітряні тривоги, а вранці – обстріли міста.

Перша повітряна тривога ночі 24 червня у Миколаївській області була оголошена о 1:56. А о 2:15 оголосили відбій. Вдруге сирена в місті зазвучала вже вранці – о 7:01. А через 36 хвилин вже була сирена про відбій.

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Натомість повідомлення в соцмережах про вибухи в місті почали з'являтися ще до того, як була оголошена повітряна тривога вранці. Ймовірно ракети запускали зі сторони моря.

Інформацію про вибухи в Миколаєві підтверджують і в обласній військовій адміністрації. Але там поки не повідомляють деталей того що сталося.

Натомість вказують про те, що 23 червня Миколаїв було атаковано трьома крилатими ракетами наземного базування. Ці ракети були запущені з території окупованої Херсонської області. Вони влучили у виробничу та соціальну інфраструктуру. Тоді поранення отримала одна цивільна особа.

Під час цього обстрілу ракети влучили у братську могилу радянських солдатів.

Детальніше Під час обстрілу Миколаєва росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії

Щодо обстрілів Миколаївської області, то 23 червня, близько 20:00 внаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, чотири зазнали поранень. Зруйновано один будинок, інші житлові будинки пошкоджено.

Вночі 23 червня були обстріли у Широківській громаді. Зруйновані склади сільськогосподарських підприємств. За попередньою інформацією потерпілих немає.

Зранку, 24 червня, були обстріли села Горохівка Воскресенської громади. Зафіксовано загоряння. Інформація про наслідки уточнюється.

Потужний ракетний обстріл Миколаєва 22 червня

Перед цим 22 червня російські окупанти запустили одразу сім керованих ракет по Миколаєву. Вони влучили в різні об'єкти в місті. Після одного з влучань в територію двох підприємств, де зберігалися паливно-мастильні матеріали, виникла масштабна пожежа, чорний дим від якої піднявся на висоту в сотню метрів. Відтак його були видно у всьому місті.

Також одна з ракет впала на дорогу, уламками від якої були пошкоджені школа, багатоповерхівки та приватні будинки. Там повибивало вікна на двері, пошкодило дах.

На щастя, під час цих обстрілів вдалося уникнути жертв. Спочатку була інформація про загиблого, але вона не підтвердилася.

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