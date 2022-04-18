Вранці окупанти ударили по Дніпропетровщині: більшість ракет збила ППО
18 квітня 2022 , 08:26Читать новость на русском
Джерело:Валентин Резніченко в телеграмі
Російські загарбники зранку вдарили по Дніпропетровській області. На щастя, більшість ворожих ракет збила ППО.
Ніч у регіоні можна схарактеризувати як відносно спокійну. Про це розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
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Вранці загарбники завдали ракетних ударів по області. Але 60% ракет збила наша ППО. Ми нелегка здобич,
– запевнив він.
Дніпропетровщину останнім часом обстрілюють все частіше. Наприклад, нещодавно розбомбили птахофабрику, яка вже не діяла і там нікого, на щастя, не було.
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