Вранці росіяни потужно обстріляли Лисичанськ: багато будинків зруйновані, є жертви

30 березня 2022 , 07:47
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

Російські окупанти продовжують знищувати українські міста. Так, сьогодні, приблизно о 6 ранку, орки знову обстріляли Лисичанськ.

На жаль, без жертв не обійшлося. Про це сьогодні повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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Обстріл Лисичанська

Приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська. Маємо значні руйнування багатоповерхівок,
– заявив Гайдай.

Поки що про кількість загиблих та поранених невідомо – інформація уточнюється.

Однак, за словами Гайдая, завалів дуже багато, тож рятувальники намагаються встигнути врятувати людей.


Наслідки обстрілу Лисичанська / Фото з телеграму Сергія Гайдая


Один із зруйнованих будинків / Фото з телеграму Сергія Гайдая


Вранці росіяни обстріляли Лисичанськ / Фото з телеграму Сергія Гайдая


Наслідки ранішнього обстрілу Лисичанська / Фото з телеграму Сергія Гайдая

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Автор: Марта Касіянчук