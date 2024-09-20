Вранці "Шахед" залетів на Київщину: працює ППО
20 вересня 2024, 09:29Читать новость на русском
Джерело:Київська ОВА
З ночі Росія атакує Україну "Шахедами". Вранці 20 вересня ворожий дрон залетів на Київщину.
По російському ударному БпЛА працює ППО. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація в телеграм-каналі.
Тривогу на Київщині знову оголосили о 09:10. Зауважимо, у столиці її немає.
Повітряні сили повідомили, що російський дрон з Черкащини, курсом на Київщину.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,
– заявили в ОВА.
Також закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Окрім того, дотримуйтеся інформаційної тиші, – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.