Вранці "Шахед" залетів на Київщину: працює ППО

З ночі Росія атакує Україну "Шахедами". Вранці 20 вересня ворожий дрон залетів на Київщину.

По російському ударному БпЛА працює ППО. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація в телеграм-каналі.

Тривогу на Київщині знову оголосили о 09:10. Зауважимо, у столиці її немає.

Повітряні сили повідомили, що російський дрон з Черкащини, курсом на Київщину.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– заявили в ОВА.

Також закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Окрім того, дотримуйтеся інформаційної тиші, – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.