Вранці використають усе, що є, – Гайдай розповів, як і коли може початися великий бій за Донбас

На думку голови Луганської ОВА, бій за Донбас буде масштабним. Розпочнеться він, ймовірно, о 3 – 4 ранку і вороги застосують все, що у них зараз є.

Про це Сергій Гайдай розповів в інтерв'ю. Він зазначив, що атака почнеться з масованого артобстрілу.

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Будуть задіяні і артилерія, і авіація, – Гайдай

Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Усе, що в них є, вони використають,

– пояснив Гайдай.

На думку голови ОВА, такий обстріл триватиме протягом кількох годин – саме на території Луганщини та Донеччини. Потім росіяни підуть в наступ великою кількістю танків та піхоти.Разом з тим у ворога немає ресурсів, щоб наступати водночас з півдня, півночі та сходу.

Гайдай погоджується, що для Росії справді сакральною є дата 9 травня, тому бодай щось та приурочити до цього часу окупанти спробують.

Яка ситуація на Луганщині зараз:

Регіон перебуває під постійним обстрілом.

Наразі головна мета росіян – здійснити прорив у районі Рубіжного та Попасної.

При цьому ворог здійснює хаотичні постріли, немає жодного населеного пункту, який би не потрапив під вогонь.

Дізнайтесь у відео, які втрати ворога станом на 10 квітня: