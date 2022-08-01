Захисники Півдня завдали удару по ешелону з військовою технікою та станціях РЕБ окупантів

Наші воїни, які захищають південні регіони, 31 липня завдали потужного удару по ешелону з військовою технікою ворога. Також ліквідували станції радіоелектронної боротьби.

Проте це далеко не всі втрати, яких зазнав ворог на цьому напрямку протягом доби. Детальніше про ситуацію там розповіли у зведенні командування "Південь".

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Знищили склади росіян у 2 районах

Щодо вже згаданих знищень ворога, то це ефективна робота наших ракетно-артилерійських підрозділів. Ворожі станції радіоелектронної боротьби знищили в районі Біляївки. Також є підтвердження влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами та живою силою в районі залізничної станції "Брилівка" на Херсонщині.

Список втрат росіян на Півдні за добу:

52 окупанти;

4 танки;

2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С";

самохідна артустановка;

8 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

4 склади з боєприпасами в Бериславському та Баштанському районах.

Частину з цих сил росії знищила наша військова авіація. Вона завдала два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного. Однак варто зауважити, що невдовзі чисельність втрат може збільшитись, оскільки наразі вказані лише дані, які вже підтвердила наша розвідка.

Детальніше про ситуацію в південних областях: дивіться відео

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