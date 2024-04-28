Мережу вразив фантастичний захід сонця в українських містах: надихаючі фото та відео
Недільний вечір 28 квітня був напрочуд гарним, тож користувачі поспішили поділитися яскравими світлинами. 24 Канал зібрав їх у добірку.
Українці живуть у божевільний час, де тяжкі новини з фронту сусідять із адресами інстаграмних кав'ярень. На щастя, природа підтримує нас: завдяки Силам оборони ми маємо змогу милуватися квітами, планувати поїздки у ботсад на світанку або похід у ту ж таки кав'ярню. Цінуймо те, що маємо сьогодні, і не забуваймо донатити, щоб настало завтра!
До теми Після кожного дощу буде сонце: неймовірні фото столиці, омитої зливою
Найгарніше сідало сонце на Півдні та Сході
Там було найбільше багатство відтінків у вечірньому небі. На окремих фото можна навіть помітити, як один колір замінюється на інший.
Захід сонця у Миколаєві / Фото місцевих пабліків
У Дніпрі бачили і веселку. Особливо фантастичний вигляд вона мала на тлі зефірного-рожевого неба – бракувало тільки поні!
Веселка увечері в Дніпрі: дивіться відео
Милуватися природою можна без кінця. Палітра барв вражає!
Журналісти одеського видання "Думська" зробили цілу добірку жовтогарячих фото.
Одеський захід сонця 28 квітня / Фото "Думська"
Підписники місцевих пабліків також щедро поділилися красою.
Неймовірний вечір в Одесі / Фото місцевих пабліків
А також показали, як небо зливається з морем.
З одного боку багрянець, з іншого – синява: дивіться захід в Одесі
Харків'яни не лишилися осторонь і показали те, що спіймали у кадр. Там також була веселка
Захід сонця в Харкові: дивіться ролик
Нарешті, в Києві також зробили непогані кадри.
А журналісти одного з пабліків створили цілий таймлапс, підписавши його "Момент спокою серед хаосу".
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