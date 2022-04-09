Вриваються у будинки і погрожують зґвалтуванням: окупанти тероризують людей на Запоріжжі

В окупованому місті Пологи на Запоріжжі окупанти вриваються в будинки місцевих, забирають техніку та харчі, а жінкам погрожують зґвалтуванням.

Про це розповів кореспондент 24 каналу із Запоріжжя.

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За його словами, на окупованих територіях Запорізької області починається терор місцевого населення. Так, в окупованих Пологах люди скаржаться, що групи окупантів почали вриватися в будинки.

Окупанти шукають представників тероборони, АТОвців та навіть патріотів. Шукають зброю і забирають все, що можуть – інструменти, техніку, харчі. Також вони погрожують жінкам зґвалтуванням,

– каже кореспондент.

Окрім того, російські військові намагаються вивезти людей на свої території. "Є багато випадків, коли вони пропонують людям виїхати з окупованих територій Запорізької області в анексований Крим", – додав журналіст.

До слова, нардеп Федір Веніславський каже, що ворог має нову мету – хоче захопити Донбас, а також частину Запорізької області. Це потрібно для реалізації їхньої давньої мрії – забезпечити сухопутний кордон між Ростовською областю та окупованим Кримом.

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