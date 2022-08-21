Врожайний вечір: окупанти заявили про "роботу ППО" у районі мису Херсонес

На території Криму ввечері 21 серпня знову неспокійно та навіть подекуди оголошували повітряну тривогу. Проте окупанти запевняють, що все добре, бо районі Мису Херсонес "ППО відпрацювали".

Зокрема, була оголошена тривога в окупованому Севастополі, а невдовзі чули сирену в Козачій бухті, що неподалік. Проте росіяни кажуть, що тривоги не було.

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ППО працювала, але загрози не було

У повідомленням у російських телеграм-каналах пишуть, що справді була загроза ударів з неба. Проте мирних жителів про це не попереджали. Ймовірно, таким чином окупанти вирішили визнати, що лише вони б'ють по цивільному населенню.

Це пролунав у військовій частині сигнал про режим бойової готовності. Це "внутрішній" сигнал. У разі реальної небезпеки буде включено міське сповіщення всім каналам інформації,

– запевняють окупанти.

Схожу заяву зробив цього вечора й так званий "губернатор" окупованого Севастополя. Він сказав, що їхня протиповітряна оборона нібито відбивала чергові об'єкти на підходах до Бельбеку від Євпаторії.

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