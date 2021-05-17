ВРП майже місяць не публікує рішення про покарання судді Біцюка, – ЦПК

Вища рада правосуддя вже майже місяць не публікує рішення про притягнення судді Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка до відповідальності. Через це він не може оскаржити це рішення у суді.

У ЦПК наголошують, що це грубе порушення, адже такі рішення потрібно публікувати не пізніше ніж на 7-й день із дня його ухвалення.

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Вища Рада Правосуддя впродовж вже 26 днів не публікує рішення про притягнення судді Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка до дисциплінарної відповідальності,

– йдеться у повідомленні.

Через відсутність публікації рішення Біцюк не може оскаржити його в судовому порядку.

Нагадаємо, що суддю покарали за те, що він продовжив термін досудового розслідування у справі "плівок ОАСК" до 6 місяців.

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