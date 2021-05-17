ВРП майже місяць не публікує рішення про покарання судді Біцюка, – ЦПК

Вища рада правосуддя вже майже місяць не публікує рішення про притягнення судді Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка до відповідальності. Через це він не може оскаржити це рішення у суді.
Джерело:телеграм Центру протидії корупції
У ЦПК наголошують, що це грубе порушення, адже такі рішення потрібно публікувати не пізніше ніж на 7-й день із дня його ухвалення.
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ВРП не публікує рішення про покарання судді ВАКС
Вища Рада Правосуддя впродовж вже 26 днів не публікує рішення про притягнення судді Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка до дисциплінарної відповідальності,
– йдеться у повідомленні.
Через відсутність публікації рішення Біцюк не може оскаржити його в судовому порядку.
Нагадаємо, що суддю покарали за те, що він продовжив термін досудового розслідування у справі "плівок ОАСК" до 6 місяців.
Покарання суді Вищою радою правосуддя: що відомо
- Фактично ВРП перебрала на себе повноваження апеляційного суду і покарала суддю за його правову позицію. Хоча це рішення й ухвалили в межах повноважень слідчого судді на підставі обґрунтованих документів.
- До слова, судді ВАКС навіть зверталися до Володимира Зеленського щодо тиску ВРП з проханням, аби він "вжив заходів для забезпечення конституційних гарантій незалежності ВАКС".