Ексголову Верховного Суду Князєва відсторонено від правосуддя

У кінці січня 2024 року колишнього голову Верховного Суду випустили з-під варти під заставу у розмірі 18,168 мільйона гривень. За клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила його від здійснення правосуддя.

Рішення про відсторонення ексголови Верхового Суду Князєва було ухвалене 6 лютого. Про це ідеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Який строк відсторонення Князєва

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від виконання обов'язків колишнього голову Верховного Суду до 6 квітня 2024 року, на період проведення кримінального розслідування. Причиною цього стала його причетність до отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

31 січня 2024 року колишнього голову Верховного Суду звільнили з-під варти під заставу у розмірі 18,168 мільйона гривень. З урахуванням величини застави Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищої ради правосуддя із проханням про його тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя.

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