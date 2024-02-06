Ексголову Верховного Суду Князєва відсторонено від правосуддя
Джерело:САП
У кінці січня 2024 року колишнього голову Верховного Суду випустили з-під варти під заставу у розмірі 18,168 мільйона гривень. За клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила його від здійснення правосуддя.
Рішення про відсторонення ексголови Верхового Суду Князєва було ухвалене 6 лютого. Про це ідеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Який строк відсторонення Князєва
Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від виконання обов'язків колишнього голову Верховного Суду до 6 квітня 2024 року, на період проведення кримінального розслідування. Причиною цього стала його причетність до отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
31 січня 2024 року колишнього голову Верховного Суду звільнили з-під варти під заставу у розмірі 18,168 мільйона гривень. З урахуванням величини застави Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищої ради правосуддя із проханням про його тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя.
Справа Князєва: головне
- 15 травня 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про розкриття корупційної схеми, головним учасником якої є Всеволод Князєв. Правоохоронці здійснили затримання Князєва та вилучили суму в розмірі 2,7 мільйона доларів.
- 18 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього голови Верховного суду у формі тримання під вартою.
- Зазначимо, що Всеволод Князєв перебував під вартою з травня 2023 року. Спочатку йому була призначена застава у розмірі 107 мільйонів гривень, і до 31 січня цей розмір кілька разів зменшувався.
- Вже 31 січня за колишнього главу Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу у розмірі 18 мільйонів і 168 тисяч гривень.