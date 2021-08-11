Ховав хабар у банці: ВРП зупинила розгляд заяви судді Шершака

Вже протягом тривалого часу Микола Чаус, який ховав гроші у скляних банках в саду, перебуває у центрі уваги країни. Суддя Зарічного райсуду Сум Микола Шершак також відзначився схожими діями.

Щоправда, банка в Шершака була не така об'ємна як у Чауса. Він використав маленьку посудину з-під горошку.

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Що відомо про справу судді

Детективи Нацагентства з питань запобігання корупції у листопаді 2019 року затримали суддю одразу після отримання 2 тисяч доларів хабаря. За версією слідства, за ці гроші суддя мав не притягати до адміністративної відповідальності водія, якого спіймали п'яним за кермом.



Суддя Микола Шершак ховав гроші в банці / Фото Зарічного районного суду Сум

Шершака відсторонили від правосуддя та вже судять у Вищому антикорсуді. Однак протягом усього цього часу він продовжує обіймати посаду судді та отримувати чималу зарплату. Наприклад, за липень він задекларував 147 тисяч гривень.

Ба більше, Шершак хотів піти у відставку й отримувати вихідну допомогу та пенсію, яка була б навіть більшою ніж його зарплата. Замість виплат та почесної пенсії Шершака мали давно звільнити за порушення присяги. Для цього не потрібно чекати вироку Антикорсуду.

Юристи добились звільнення судді Олени Власенкової

Юристи DEJURE вже добились рішення про звільнення судді Окружного адмінсуду Києва Олени Власенкової до закінчення розгляду корупційної справи щодо неї. Власенкова вимагала хабар за судове рішення на користь однієї зі сторін у адміністративній справі. Ця історія набула значного розголосу у ЗМІ та серед суспільства, що значно підірвало авторитет і ОАСКу, і судової системи в цілому.

Вища рада правосуддя погодилась, що такі дії судді "створюють уявлення про можливість вплинути на прийняття судового рішення у позапроцесуальний спосіб, що завдає істотної шкоди авторитету правосуддя".

Оскільки суддя діяла свідомо й добре розуміла, як її дії може сприйняти суспільство, ВРП визнала наявність дисциплінарного проступку у діях судді.

На Шершака подали дисциплінарну скаргу

Юристи Фундації DEJURE наприкінці травня 2021 року подали дисциплінарну скаргу й на суддю Шершака до Вищої ради правосуддя і добились того, щоб ВРП відкрила провадження та відклала питання про відставку до розгляду дисциплінарної скарги. Однак вже 5 серпня у ВРП оголосили, що зупиняють розгляд усіх дисциплінарних проваджень щодо суддів через закон про реформу ВРП.

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Згідно з ним, дисциплінарні скарги розподіляються між дисциплінарними інспекторами, яких має набрати очищена ВРП. Це хороша новина, бо випадок звільнення судді Власенкової чи інших недоброчесних суддів Вищою радою правосуддя – виняток, а не правило. ВРП роками покриває суддів на зразок Павла Вовка та Олександра Струкова.

Покарання відбуваються лише після широкого розголосу й тиску з боку громадськості або дістаються суддям з регіонів, які не мають значного впливу.

Якби ВРП розглянула справу Шершака зараз, він, скоріш за все, відбувся б доганою чи попередженням як й інші судді.

ВАКС виніс суворий вирок

Преміюотримує суддя Зарічного районного суду Сум Микола Шершак.

До очищення ВРП сподівання на те, що Шершака, Чауса та інші недоброчесних суддів притягнуть до покарання, покладаються на Антикорсуд. Й це не безпідставно.

Судді ВАКСу 30 липня винесли черговий вирок з реальним покаранням. Ексдиректор Інституту агроекології Орест Фурдичко отримав 8 років ув'язнення з конфіскацією всього майна. Також його позбавили права протягом 3 років обіймати керівні посади.



Орест Фурдичко отримав 8 років ув'язнення / Фото "Голосу України"

Це один із 3 найсуворіших вироків, які виносили судді Антикорсуду з моменту його створення. До кінця серпня Фурдичко ще може оскаржити вирок в апеляції.

Що відомо про справу Фурдички

Фурдичка у грудні 2017 року затримали на отриманні 300 тисяч доларів хабаря від забудовника за виділення під будівництво земельних ділянок, що належать Інституту.

Як стало відомо із записів розмов, загалом він просив 500 тисяч доларів та ще 2 квартири у збудованих будинках. В іншому випадку Фурдичка погрожував розірвати договір про спільну діяльність з забудовником та укласти його з іншою компанією.

Призначаючи покарання ексчиновнику, судді також звернули увагу на те, що такі дії руйнують довіру громадян до всіх держорганів та підривають авторитет України на міжнародній арені, створюючи цим безпосередню загрозу національній безпеці.

Премію "отримують судді Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш, Ярослав Шкодін та Олег Ткаченко, які винесли це рішення.

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Ця колегія суддів у листопаді 2020 року вже отримала премію "ЧЕСТЬ тижня" за суворе рішення щодо судді Господарського суду Одеської області Павла Меденцева.

Його визнали винним в отримання 570 тисяч гривень хабаря та призначили 9 років в'язниці з повною конфіскацією майна.

Лауреатів премії та антипремії обирає Фундація DEJURE, яка бореться за очищення українських судів від недоброчесних суддів.