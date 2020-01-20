ВРП продовжує покривати одіозних суддів: обурливі факти

Вища рада правосуддя вже офіційно заблокувала судову реформу Зеленського. У перші дні нового року стало відомо, що міжнародні партнери відмовились делегувати своїх представників для обрання нової Вищої кваліфікаційної комісії. Отже, конкурсу на умовах ВРП не буде.

Одночасно Рада правосуддя блокує власне очищення та продовжує покривати одіозних суддів. Зокрема, Рада відмовилась бодай розпочати перевірку щодо судді Павла Вовка на підставі відомих плівок НАБУ.

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Що передбачає реформа Зеленського

Ключовим пунктом судової реформи Зеленського було формування нової Вищої кваліфікаційної комісії. А щоб нова комісія не стала копією старої, закон надав вирішальну роль у її обранні іноземним експертам. Своїх кандидатів міжнародники мали подати до 2 січня, але не зробили цього. А все тому, що Вища рада правосуддя вирішила викривити закон Зеленського та повністю нейтралізувати роль іноземців.

Вона прийняла такі правила конкурсу, які перетворили відомих на увесь світ міжнародників у звичайних статистів, які не впливають на кінцевий результат. Ба більше, завдяки цим правилам у конкурсі легко можуть перемогти найбільш зашкварені судді. А от у справжніх агентів змін немає жодного шансу.

Тому міжнародні партнери дали чіткий меседж – вони не збираються брати участь у такому фарсі. Це означає, що на таких умовах конкурсу не буде. А отже, неможливо обрати нову Кваліфікаційну комісію, без якої не можна перевіряти чинних та набирати нових суддів. Тобто це – повна зупинка реформи й загроза колапсу у судовій системі.



Повна зупинка реформи й загроза колапсу у судовій системі

14 січня ВРП змінила затверджені правила. Думаєте повернула міжнародникам ключову роль? Чи змінила правила, які дають переваги суддям та недоброчесним? Звісно, ні. Просто продовжила строк для подання міжнародниками своїх представників. Мабуть, ВРП вже нудно знущатись лише над нами, то вирішила вийти на міжнародний рівень. Насправді, це прояв крайньої неповаги до наших партнерів та повна втрата адекватності. Звісно, що за таких умов міжнародники нікого не делегують, скільки б ВРП не продовжувала строки.

Вища рада правосуддя – це державний орган, який має забезпечувати незалежність судочинства, а також формувати доброчесний і високопрофесійний корпус служителів Феміди. Вища рада правосуддя складається з 30 членів, 10 з них обирає з'їзд суддів, по двоє – з'їзд адвокатів, всеукраїнська конференція прокурорів, з'їзд представників юридичних вишів, президент, Верховна Рада, а голова Верховного суду є членом ВРП за своєю посадою.

Другою найважливішою новелою реформи Зеленського є створення спеціальної комісії з питань етики та доброчесності. У неї надзвичайно важливе завдання – перевірити доброчесність усіх чинних членів ВРП, а також суддів Верховного суду. Ба більше, закон зобов'язує цю комісію зробити таку перевірку та звільнити недоброчесних членів ВРП протягом місяця з моменту її утворення. Ця комісія також на половину складається з іноземців.

Відома американська організація USAID та посольство Великобританії ще у листопаді номінували експертів зі світовим іменем: Карлоса Кастресану, Джовані Кеслера та Роберта Корді. А от ВРП навмисно досі не призначила своїх представників, без яких робота комісії неможлива. Тобто вона заблокувала не лише створення ВККС, але й власне очищення. Без цього реформа Зеленського не має жодного змісту.

Як ВРП допомагає одіозним суддям

До того ж, ВРП не лише блокує реформу, але й щодня сповна використовує свої повноваження для покривання та протягування недоброчесних суддів. Яскравим прикладом є рішення ВРП від 14 січня, яким надано право довічно здійснювати правосуддя судді Господарського суду Києва Юрію Цюкалу.

Що відомо про Юрія Цюкалу?Це суддя Господарського суду Києва, який не задекларував майже гектар землі під Києвом. Такі дії він пояснив тим, що просто не знав про її існування. За твердженням Цюкала оформленням цієї землі займався прокурор району. Заяви на отримання землі він дійсно подав, коли ще був помічником прокурора. Це стандартна схема, за якою прокурори безкоштовно отримували дорогу київську землю. В обмін вони закривали очі на масштабний земельний дерибан в інтересах інших осіб.

Очевидно, що саме за такою схемою суддя отримав землю. Але ВККС і ВРП вважають корупційну діяльність цілком нормальним явищем. Але це ще не все. У родини судді також є три квартири у центрі Києва, а живуть вони у добротному будинку на 300 квадратів, який належить матері судді.

Однак у декларації за 2017 рік усього цього добра немає. Суддя пояснив, що натиснув не на ту кнопку при заповненні декларації й все пропало. Таке пояснення цілком задовольнило і ВККС, і ВРП. До слова, мама судді є проректором Національної школи суддів. Ця установа буде розробляти тести на конкурс до нової ВККС. Як ви думаєте, чому ВРП саме напередодні конкурсу до ВККС закрила очі на очевидні порушення з боку судді Цюкала? І на що готова мати заради кар'єри сина? А головне – чи можна тепер вірити, що доступ до тестів не отримають наперед узгоджені кандидати у ВККС? Відповіді очевидні.

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Доповідачем по справі Цюкала був не менш цікавий персонаж – Микола Худик. Саме йому прокуратура заявляла відвід при розгляді відсторонення Павла Вовка, бо він засвітився на відомих плівках НАБУ. Начебто зафіксовано як судді хвалились тим, що можуть розв'язувати питання у ВРП саме через Худика. Якщо це правда, то рішення щодо Цюкала стає зрозумілішім.



Суддя Павло Вовк

2019 року справжньою інформаційною бомбою стало оприлюднення НАБУ негласних записів зі службового кабінету Павла Вовка. Вся Україна почула як в Окружному адмінсуді Києва торгують правосуддям та завдяки замовним рішенням розставляють свої кадри у ключових органах. Вовку та ще трьом суддям оголошено підозри. Очевидно, що таких суддів і близько не можна підпускати до здійснення правосуддя.

Однак ВРП захистила усю вовчу компанію та відмовилась бодай відсторонити їх від посад. Потім завдяки контрольованим суддям Майдану кримінальну справу почали розвалювати. Прокуратурі вдалось її завершити й зараз сторони знайомляться з матеріалами. Після чого справа піде до суду, але він може тривати роками.

А от ВРП може звільнити Вовка протягом двох місяців. Річ у тім, що ці записи самі по собі є підставою для відповідальності судді. І вже є доволі значна практика ВРП звільнення суддів на основі таких записів ще до вироку суду. Наприклад, саме так ухвалено рішення про звільнення суддів Новака та Петрика, яких було спіймано на хабарях.

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Тому я подав до ВРП скаргу на Павла Вовка на підставі плівок НАБУ. Її розглядав Віктор Грищук. І от 26 грудня він одноосібно вирішив повернути скаргу. І знаєте чому? Бо не знайшов на плівках підстав для будь-якого покарання Вовка. Більший зашквар і уявити важко. І, здається, я знаю, чому Грищук ухвалив таке рішення. За моєю інформацію, на повній версії плівок НАБУ згадується і сам Грищук.

А ще після його обрання членом ВРП у суді Вовка з'явилось два позови, якими оскаржувалось обрання Грищука. Тобто Вовк міг заблокувати вступ Грищука на посаду. Мої джерела кажуть, що Грищук мав зустріч з Вовком. Після чого ці позови були повернуті позивачам. Тому рішення Грищука є цілком зрозумілими. Ясно і те, що Вища рада правосуддя буде й надалі використовувати усі свої повноваження для блокування справжньої реформи й покривання недоброчесних суддів.

Тому якщо чинна влада дійсно планує виконувати обіцяне, то потрібно негайно вносити зміни, якими позбавити ВРП можливості блокувати реформу та запустити процеси її повного перезавантаження.