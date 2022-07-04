Вручення повістки ще не означає призов на службу, – роз'яснення юристів

Українцям зараз часто роздають повістки у громадських місцях, і багатьох це неабияк лякає. Адже люди думають, що отримання повістки означає негайне відправлення у зону бойових дій.

Про те, які є види повісток, чому потрібно уважно перевіряти інформацію в них та що робити далі – ексклюзивно сайту 24 каналу пояснили юристи.

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Що означає вручення повістки

Катерина Аніщенко, адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners", наголосила, що сам факт отримання повістки не означає, що вас відправлять у зону бойових дій, однак така ймовірність зберігається.

Аби уникнути непорозумінь, необхідно знати, що існують такі види повісток:

Повістка для уточнення облікових даних. Повістка – скерування на проходження медичної комісії. Повістка – призов на строкову військову службу (зараз не видається). Повістка мобілізаційного розпорядження, її ще називають "явка з речами".

Окрім того, треба пам'ятати, що під час війни осіб без бойового досвіду на передову ніхто не відправляє. Спочатку всі мобілізовані проходять навчання. Його строк залежить від військової спеціальності. Під час дії воєнного стану цей термін може становити від 1 тижня до 3 місяців.

Потрібно уважно перевірити інформацію у повістці / Фото zt.20minut.ua

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Що робити після отримання повістки

Лідія Карплюк, адвокатка Адвокатського об'єднання "Лещенко, Дорошенко і партнери", зазначила, що людина, яка отримала повістку, зобов'язана у строки, визначені у ній, з'явитися до військкомату.

З собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, військовий квиток (інший військово-обліковий документ), документи, які стосуються стану здоров'я, сімейного стану, навчання тощо, тобто будь-які документи, які можуть бути підставою для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

У повістці мають бути вказані:

ПІБ, рік народження та адреса;

місце роботи; вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомат), призов на військову службу);

дата, час та адреса – коли й куди необхідно з'явитися; назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника військкомату.

перед тим, як ставити свій підпис про отримання повістки, ознайомтеся з текстом, аби пересвідчитись, чи правильно вона заповнена.

У разі, якщо ви виявили, що повістка неправильно заповнена, не поспішайте її підписувати. Перед підписом варто зазначати, що вона складена з порушеннями. Окремого поля для цього у повістці немає, проте можна зробити напис на вільному місці, поставивши дату і підпис. Вкажіть про всі недоліки й лише потім ставте свій підпис,

– зазначила Аніщенко.

Телефоном викликати до військкомату не можуть / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Вона додала, що є випадки, коли повістку вручили, проте ви за неї не розписувались, тому що корінець, на якому ставиться підпис, вам не дали. Або прийшли за адресою вашого проживання, а вас не було вдома, і її отримала дружина, батьки або взагалі сусідка.

В цьому випадку важливим є те, щоб повістка обов'язково була вручена особисто і підписана тим, хто її отримує. Тобто, у разі відсутності повідомлення (повістки) обов'язку з'явитися до військкомату не виникає. Що стосується викликів телефоном, то такий виклик законом не передбачено.

Варто також знати, що вас не мають права доставляти до військкомату силою. Якщо вас намагаються затримати або відвезти кудись примусово, варто викликати поліцію, навіть якщо представників військкомату уже супроводжують правоохоронці,

– наголосила фахівчиня.

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