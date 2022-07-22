Чи треба роздавати повістки на кожному кроці: відповідь військового ЗСУ Карася

Вручення повістки на вулиці або на блокпосту не суперечить закону. Однак через це багато людей сприймають це за покарання й просто бояться виходити на вулицю.

Варто наголосити, що повістки не завжди означають призов на службу. Військовий Збройних Сил України Євген Карась 24 каналу висловив свою думку про подібні вручання повісток і різних місцях.

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За його словами, найчастіше їх вручають для уточнення облікових даних. В цьому немає нічого страшного.

Не завжди, коли вручають повістку, тебе кудись забирають. В принципі, штати всюди забиті. Є проблеми з переведенням чи оформленням, бо у дуже багатьох бригадах вони заповнені. Зрештою, немає стільки озброєння взагалі, щоб усіх брати,

– розповів Карась.

Тож таке роблять більше для обліку, оскільки держава повинна знати свій потенціал.

"Армійська машина у будь-якому випадку працює за алгоритмами. Треба знати, що у нас є в державі", – додав військовий.

Однак варто й розуміти, що немотивований солдат приносить багато шкоди. Утім, він може якісно виконувати свої обов'язки, якщо його того навчити.

Перемагає не західна зброя, а бойовий дух українців. Тому це має бути насамперед. А облік людей – може, хай і буде. Головне, треба знати, які зараз стоять цілі у територіальних структур з укомплектування,

– підсумував Карась.

Повістки бувають різних видів

Отримати повістку може кожен – не залежно, до якої черги мобілізації він належить. Однак, потрібно розуміти, що повістки є різні і вони не завжди означають призов на службу.

Наразі можуть вручати чотири види повісток:

повістка з'явитися у військкомат для уточнення облікових даних військовозобов'язаного;

повістка на проходження медичного огляду при військкоматі;

повістка-призов на строкову військову службу;

повістка на прибуття на призовну дільницю. Або ж "мобілізаційне розпорядження", "бойова повістка", "повісткою на відправку".

Який тип повісток вручають "на вулиці"

Прийнявши таку повістку і не з'явившись за нею, особа ухиляється від призову, тож ризикує бути притягнутою до кримінальної відповідальності, що передбачена статтею 335 Кримінального кодексу України (карається обмеженням волі на строк до 3 років).

Ті повістки, які наразі вручають на вулицях, зазвичай не бойові. Більшість з них передбачають виклик до військкомату для уточнення даних або на медкомісію (тобто, перший або другий вид).

Відмовитись від повістки можна у двох випадках: коли у ній вказані неправильні паспортні дані або коли вона заповнена з помилками.

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