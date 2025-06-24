Де та хто може вручити повістку з 1 липня: адреси та уповноважені особи

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим військовозобов'язаним громадянам можуть вручити повістку.

Де та хто може вручити повістку з 1 липня, що робити, якщо ви не з'явилися за повісткою – повідомляє 24 Канал.

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Хто та де може вручати повістки

У постанові 560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" прописано, що повістки чоловікам віком від 18 до 60 років вручає уповноважена на це особа зі складу групи оповіщення.

Зазначається, що їх можуть вручити цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, за місцем роботи, місцем навчання, у громадських місцях, у місцях масового скупчення людей, в ТЦК та СП, на пунктах пропуску (блокпостах) та в пунктах пропуску через державний кордон України.

У 2025 році повістки уповноважені вручати голови правління ОСББ, керівники установ (організацій) або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, представники районних та міських державних адміністрацій (військових адміністрацій), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та уповноважені представники ТЦК.

Що робити після вручення повістки

За викликом районного (міського) ТЦК та СП (Центрального управління або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувальних органів) резервісти та військовозобов'язані повинні з’явитися у строк та місце, що зазначені в повістці.

Такий візит необхідний для взяття на військовий облік, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, резервістів, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Втім, варто зауважити, що повістка вважається врученою особисто, якщо військовозобов'язаний розписався в її розписці, є відеозапис вручення або ознайомлення з її змістом або відеозапис відмови від отримання чи спілкування з особою, уповноваженою вручити повістку.

У випадку, якщо повістка згенерована через реєстр "Оберіг" і відправлена за зареєстрованим місцем проживання через Укрпошту, але військовозобов'язаний не забирає її, повістка вважається врученою і повертається до відправника.

У разі неприбуття у строк, зазначений у повістці, громадянин зобов’язаний не пізніше ніж протягом трьох днів від визначених у повістці дати й часу прибуття до ТЦК та СП, повідомити про причини неявки, безпосередньо звернувшись до зазначеного у повістці ТЦК та СП або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує сім календарних днів.

Водночас громадянину дозволяється не прибути до ТЦК та СП за наявності поважних причин. Такими причинами є перешкода стихійного характеру, хвороба, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк, смерть близького родича або близького родича його дружини (чоловіка).

Варто зауважити, що громадянин повинен мати документи, що підтверджують наявність поважних причин.