Вони вже отримали дисциплінарні стягнення, – Гуменюк про скандали з врученням повісток в Одесі

У мережі нещодавно з'явилося відео жорсткого вручення повістки в Одесі. Територіальний центр комплектування вже отримав дисциплінарні стягнення.

Про це розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що в ЗСУ вже коментували не один такий інцидент – на кожен з них відповідно реагували.

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ТЦК отримав дисциплінарні стягнення

Гуменюк розповіла, що командування, зокрема оперативне командування Південь, засуджує подібну поведінку, коли вона не відповідає загальновстановленим нормам.

Але ми розуміємо, що це емоційний вплив, це емоційна реакція самих співробітників територіальних центрів комплектування. Їхні дії підлягають службовій перевірці,

– додала керівниця пресцентру.

За її словами, військова служба правопорядку проводить службове розслідування конкретно за цим інцидентом. Провина кожного учасника буде визначена, і за цим наступить відповідна реакція.

"Те, що стосується загальної організації, ми говоримо про обласний і районний ТЦК та СП, вони вже отримали стягнення дисциплінарні від командувача. Оскільки це була недостатня робота щодо організації, зокрема", – зауважила Гуменюк.

Вона додала, що мовиться про недостатньо навчений та недостатньо якісно проінструктований персонал, не повністю забезпечений контроль за їхньою діяльністю тощо.

"Це загально організаційні такі питання. Наразі ми продовжуємо комплекс заходів з виключення подібних інцидентів. Тому що, зрозуміло, для європейської країни це неприпустима форма поведінки, форма спілкування взагалі в громадськості місці. І дійсно це дискредитує ЗСУ, Сили оборони країни в цілому", – заявила керівниця пресцентру.

Водночас варто пам'ятати, що Україні необхідно поповнювати мобілізаційний ресурс. Зокрема, Гуменюк нагадала слова президента, який звернувся до всього населення щодо свідомого ставлення до виконання свого обов'язку.

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Звільнити фігурантів відео поки не можна

Гуменюк наголосила, що зараз немає правових підстав звільнити учасників відео, адже держава перебуває в умовах воєнного стану.

"Але я хочу сказати, що існує практика такої ротації, коли співробітники центрів комплектування приїжджають безпосередньо в бойові підрозділи й для того, щоб відчути той весь досвід, і для того, щоб при спілкуванні з людьми – вони приїжджають туди для виконання службових обов'язків, не на екскурсію – для того, щоб потім, якщо вони опиняться знову через ротацію в лавах співробітників центрів комплектування, вони могли предметно говорити з людьми, яких вони призивають прийти та виконати свій обов'язок", – зазначила керівниця пресцентру.

За її словами, в тих групах, які зараз формують, прислухаються до побажань людей.

"Дійсно, вони формуються з урахуванням того, щоб у їхньому складі були учасники бойових дій, ті люди, які дійсно пройшли горнило війни, які знаються на тій бойовій роботі, яку проводять на передовій, які можуть предметно говорити з людьми, не діяти силою, а розповідати, мотивувати й власним прикладом залучати людей прийти та виконати свій мобілізаційний обов'язок", – підсумувала Гуменюк.

Скандали зі врученням повісток в Одесі: коротко

Минулого тижня співробітники військкомату пересувалися в Одесі на автівці швидкої допомоги та роздавали повістки. У військкоматі підтвердили, що такий випадок дійсно був. Там пояснили, що машину швидкої отримали у межах мобілізації транспортних засобів, тож використовують її як мікроавтобус.

Через обурення українців у ТЦК пообіцяли більше не використовувати швидку для роздавання повісток, хоча запевнили, що це не заборонено законом. Раніше громадськість обурив інший випадок з Одеси – жорстоке затримання чоловіка під час вручення повістки. Через цей інцидент призначили службову перевірку.