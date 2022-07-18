Вручення повісток для уточнення даних: у ЗСУ пояснили, за яких умов такої необхідності не було б

В Україні триває війна. І чимало військовозобов'язаних громадян нашої країни отримують повістки. Однак не всіх їх вручають для того, щоб відправити людину в армію.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні оголошено загальну мобілізацію. Попри це, не всі повістки, які вручаються, означають призов до війська. Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Варте уваги Чи можуть на блокпосту дати повістку через порушення ПДР: чітке роз'яснення ЗСУ

За його словами, чимала кількість виданих повісток – для уточнення даних. Адже через військові дії багато військовозобов'язаних переїхали зі своїх регіонів. Але не з'явилися до територіального центру комплектування (ТЦК) та не стали на військовий облік при переїзді.

"Якщо розуміти всю відповідальність, яка в цей час покладається на всіх нас, і якби кожен громадянин проникся б цією відповідальністю, і виконував все, що написано в законодавстві, то і повістки не треба було б вручати. Якби кожен громадянин при переїзді зі східної області в західну у встановлений термін прийшов у центр комплектування, подав усі свої відомості, зазначив свої контакти, місце перебування, то не було б такої необхідності вручати ці повістки", – розповів Роман Горбач.

Він також зазначив, що в такому випадку повістки вручали б лише тим, хто підлягав би призову. А так доводиться займатися уточненням даних, роздаючи відповідні повістки.

"Громадяни не всі свідомо ставляться до своїх обов'язків, які визначені законами України. І тоді їх доводиться викликати, уточнювати ці дані. І лише в разі необхідності, якщо він повністю відповідає, здійснюється його призов", – наголосив Роман Горбач.

Відтак видача повістки не означає, що цю людину обов'язково призвуть на військову службу, запевнив Роман Горбач.

Повістка – не покарання

До цього в Україні було чимало суперечок через видачу повісток в різних місцях – в супермаркетах чи торгових центрах, розважальних закладах, церквах, на блокпостах тощо. Це викликало суспільне обурення.

Особливо негативно сприймали інформацію про видачу повісток за правопорушення. Адже в такому разі знецінювалася роль захисників України, які добровільно пішли воювати. Все через те, що тоді армія постає наче місцем відбування покарання.

Міністр оборони України Олексій Резніков розкритикував ідею такої видачі повісток. Хоча і відзначив, що призов в Україні триватиме і далі. Адже українським військовим, які є на фронті, потрібна ротація. Окрім того, є вбиті та пораненні, відтак необхідне доукомплектування.

Загалом же Україні зараз близько 3 мільйонів громадян перебувають на обліку не за місцем проживання. Такі дані наводить МВС.

Детальне пояснення про мобілізацію: дивіться відео