"Не повинні шукати на вулиці": Зеленський засудив "силові" методи ТЦК та анонсував більш сучасні
Президент Володимир Зеленський вважає, що "дуже неправильно", коли представники ТЦК шукають військовозобов'язаних на вулицях та подекуди затримують силою.
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. За його словами, новий законопроєкт про мобілізацію має унеможливити такі ситуації.
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Дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Але тут я хотів би, щоб ми були чесними. Такі випадки є, але це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити,
– наголосив президент.
За словами Зеленського, він попросив військових та депутатів, аби у новому законопроєкті про мобілізацію унеможливити "шанси ТЦК ходити по вулицях".
Зокрема, президент зауважив, що наразі є можливості застосування діджитал-формату, адже "ми живемо у час цифровізації" і ми дуже цифровізована країна, а відтак немає проблем розв'язати питання мобілізації сучасно.
До слова, вчора, 28 січня Міноборони заявило, що проводить незаплановані перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За словами міністра оборони Умєрова, є "багато порушень".
Новий закон про мобілізацію: головне
- Наразі законопроєкт про мобілізацію було відкликано та відправлено на доопрацювання. Головна умова – він не повинен суперечити Конституції та порушувати права людини.
- Відомо, що у новому законопроєкті найімовірніше не буде норми про мобілізацію інвалідів III групи.
- Також у попередній версії законопроєкту пропонували знизити призовний вік по мобілізації з 27 до 25 років, внести зміни у питанні щодо відстрочки, звільнення та військового вишколу, а також строкової служби.