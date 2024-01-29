"Не повинні шукати на вулиці": Зеленський засудив "силові" методи ТЦК та анонсував більш сучасні

Президент Володимир Зеленський вважає, що "дуже неправильно", коли представники ТЦК шукають військовозобов'язаних на вулицях та подекуди затримують силою.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. За його словами, новий законопроєкт про мобілізацію має унеможливити такі ситуації.

Дивіться також Вдячності замало, – Зеленський висловився про демобілізацію і справедливу мобілізацію

Дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Але тут я хотів би, щоб ми були чесними. Такі випадки є, але це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити,

– наголосив президент.

За словами Зеленського, він попросив військових та депутатів, аби у новому законопроєкті про мобілізацію унеможливити "шанси ТЦК ходити по вулицях".

Зокрема, президент зауважив, що наразі є можливості застосування діджитал-формату, адже "ми живемо у час цифровізації" і ми дуже цифровізована країна, а відтак немає проблем розв'язати питання мобілізації сучасно.

До слова, вчора, 28 січня Міноборони заявило, що проводить незаплановані перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За словами міністра оборони Умєрова, є "багато порушень".

Новий закон про мобілізацію: головне