У яких випадках повістка втрачає чинність

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим військовозобов'язаним громадянам можуть вручати повістки про виклик до ТЦК.

Однак, за певних обставин їх можна анулювати. Про це повідомляє 24 Канал.

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Коли повістка підлягає ануляції

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року, видану військовозобов'язаному повістку можна анулювати в тому випадку, якщо він має бронювання від мобілізації або підстави для відстрочки.

Зауважимо, що раніше неодноразово траплялися ситуації, коли повістку отримували особи, які не підлягають призову на службу. У такому разі українці повинні анулювати її.

Для цього потрібно прийти до ТЦК та СП і надати їхнім співробітникам документи, які підтверджують наявність бронювання або відстрочки від призову.

Проте у випадку відсутності законних підстав для анулювання повістки за відмову від її отримання передбачено покарання. Варто зазначити, що оскаржити саму повістку в суді неможливо, а лише наслідки через її вручення.

Додамо, що в Україні передбачено три різновиди повісток. Проте не всі вони означають, що людину буде негайно мобілізовано та доставлено до навчального центру.