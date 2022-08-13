Яка відповідальність передбачена за неявку до військкомату

В Україні триває загальна мобілізація й усіх громадян, які по віку підлягають під призов, можуть мобілізувати. Проте є люди яких цікавлять що буде, якщо не з'явитися до військкомату.

Відповідальність за ухилення від проходження військової служби існує. На призовника-ухилянта можуть накласти як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

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Що буде, якщо не з'явитися до військкомату за повісткою

Юрист Ростислав Кравець пояснив, що якщо військовозобов'язаний не з'явився за першою офіційною повісткою, на нього можуть накласти адміністративний штраф.

Натомість якщо людина пройшла медичну комісію і надалі не з’являється до військкомату, тоді можуть накласти кримінальну відповідальність за ухилення від проходження військової служби. Кримінальна відповідальність накладається виключно після проходження медкомісії, якщо призовник не з’явився до військкомату на наступну повістку.

Штрафи та покарання за неявку до військкомату

Якщо призовник не з’явився до військового комісаріату без поважних причин, його можуть оштрафувати на 85 – 119 гривень. За повторне правопорушення потрібно буде сплатити до 255 гривень.

Натомість ухилення від призову, коли людина не приходить до військкомату вже після проходження медкомісії, карається обмеженням волі на термін до 3 років.

Які бувають види повісток

Загалом існують 4 види повісток:

Повістка для уточнення облікових даних – потрібно прийти та стати на облік, оновити інформацію про призовника.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії – пройти медичну комісію.

Повістка на призов до армії – у такій повістці вказано термін, у який потрібно з’явитися до призовної дільниці.

Мобілізаційне розпорядження – виправляння до війська.

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