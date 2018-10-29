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      Врятовані вівці, яких тижнями морили голодом, продовжують гинути

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      Близько 200 овець, яких закритими у фурі кинули напризволяще у порту на Одещині, залишились живими. Однак понад 50 овець не змогли перенести ці два тижні без їжі та води. У понеділок, 29 жовтня, на жаль, ще три тварини загинули вже на території заводу у Вінниці.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів засновник гуманістичного руху UAnimals Олександр Тодорчук. 

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      Він розповів, що активісти супроводжували зібрану кров з тварин до Вінниці, аби відбувалась незалежна експертиза. Продовж кількох днів вони отримають інформацію про стан здоров'я овець.

      Я вважаю, що є кілька винних сторін щодо цієї ситуації. Хотілось би, аби поліція максимально розлого провела ці розслідування. По-перше, потрібно виявити провину чиновників Держпродспоживслужби. Ми спілкувались з Володимиром Лапою, який пообіцяв провести внутрішнє розслідування та впродовж двох тижнів повідомити громадськість про результати. Тобто, хто всередині Держпродспоживслужби прийняв рішення вбити тварин не маючи жодних на те підстав та аналізів,
      – пояснив Тодорчук.

      Він зазначив, що, по-друге, потрібно вияснити, хто на самому Чорноморському порту винен в цій ситуації. По-третє, потрібно, аби поліція за статтею 299 "Жорстоке ставлення до тварин" оцінила та визначила чи є провина власниці тварини щодо жорстокого ставлення з вівцями в цій всій історії.

      Ключовий момент, коли ми поспілкувалися з керівництвом Держпродспоживслужби, виявилась, що українські порти не облаштовані карантинними майданчиками, тому подібна ситуація може повторюватися постійно. Тварин нема, де нагодувати та напоїти, а ветеринари не можуть перевірити їхній стан здоров'я, бо не мають до них доступу за відсутності карантинних майданчиків,
      – пояснив активіст.

      За його словами, питання полягає в тому, що ця ситуація має стати каталізатором для змін. По-перше, з бюджету мають бути виділені кошти для створення карантинних майданчиків. По-друге, потрібно врегулювати правила перевезення тварин. Зокрема, порти, які не облаштовані карантинними майданчиками, не мають права утримувати вантажі з тваринами. Також потрібно обмежити перевезення тварин до восьми діб.

      "До прикладу, в Ізраїлі заборонено перевезення живих сільськогосподарських тварин, тому в напрямку гуманності Україні є куди рухатись", – наголосив засновник гуманістичного руху UAnimals.

      Теги: Новини України Новини Одеси світ тварин Вінниця
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 29 жовтня
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