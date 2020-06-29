Ведмежий притулок, який розташований у селі Березівка під Житомиром, планує переїжджати на Київщину. Перевозити ведмедів мають через фінансові труднощі притулку і просять допомоги у небайдужих.

Про причини переїзду та про допомогу, якої потребуватиме притулок на новому місці – читайте в матеріалі 24 каналу.

Цікаво Готель для тварин: де прилаштувати улюбленця під час відпустки

Всі ведметі з притулку були врятовані від насилля

Зараз у притулку 4 ведмеді: Чада, Люба, Синочок та Михасик. У кожного є власний вольєр з барлогою та водоймою для купання. У спеку більшість часу тварини проводять саме у воді. Троє з них до потрапляння у притулок перебували у цирках, а ще один ведмідь утримувався у готельному комплексі.

"Михасик жив у кліточці повністю металевій – півтора на два метри. Він жив без трави і без води. Синочок і Любочка також жили в невеличкій кліточці. Всі ведмеді, які у нас присутні, зазнали в тій чи іншій формі пошкоджень – або фізичних, або моральних", – розповів завідувач притулку "Біла скеля" Олександр Леонов.



Всі ведмеді були врятовані від поганих умов / Скриншот



Так виглядає частина притулку / Скриншот

Карантин дався взнаки: зоозахисники не мають коштів на оренду і харчі

Вже незабаром притулок переїде з-під Житомира. Через тримісячний карантин зоозахисники не в змозі сплачувати оренду за земельну ділянку та не мають можливості купувати харчі для тварин. Перевезти ведмедів планують на Київщину – там готові виділити безкоштовну земельну ділянку та навіть допомагати з кормом для тварин. Справа залишається лише за облаштуванням вольєрів.

Ми просимо небайдужих людей, щоб допомогли побудувати нам там вольєри і допомогли з переїздом, тому що у нас зараз фінансові труднощі. Просимо – хто чим може нам допомогли. Можливо буде потрібна волонтерська праця на місці будівництва", – зазначив завідувач притулку "Біла скеля" Олександр Леонов.

Переїзд на Київщину планують наприкінці літа. Окрім того, у "Білій скелі" вже чекають на поповнення – після відповідного рішення суду, заберуть до себе гімалайського ведмедя з Донеччини.