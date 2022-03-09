Врятували людей: енергодарців евакуювали зеленим коридором до Запоріжжя

Енергодарці, які евакуювалися сьогодні зеленим коридором Енергодар – Запоріжжя, прибули до зазначеного пункту призначення. Всіх людей врятовано.

Енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив, що громадяни на особистому транспорті теж вже підтягуються до передмістя.

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"Видихаємо на сьогодні…", – додав він.

Напередодні окупанти не пропустили до Енергодара гуманітарну допомогу. Її доправляли автобусами та 5 вантажівками. Українські військові пропустили колону, але росіяни зупинили біля Василівки.

Лише о 17:00 евакуаційна колона з мирними жителями Енергодара після трьох годин очікування таки почала рух на Запоріжжя.

Важливо – Окупанти відкрили вогонь під час евакуації: