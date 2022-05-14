Врятувати захисників з "Азовсталі": депутати Маріупольської міськради звернулись до МЗС

Захисники та захисниці Маріуполя уже понад два місяці героїчно тримають оборону, перебуваючи у повній блокаді ворога. Депутати Маріупольської міської ради звернулись до МЗС з проханням зробити все можливе, аби врятувати героїв.

Представники місцевого самоврядування міста закликали Міністерство закордонних справ України застосувати всі існуючі міжнародні інструменти. Звернення оприлюднив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці у телеграмі.

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Звернення депутатів Маріупольської міської ради

У тексті звернення йдеться, що уже понад 75 днів в Україні йде безжальна війна, яку розв'язала Росія. Вона забирає життя мирного населення, руйнує домівки українців та знищує цілі міста.

Всю лють та безжальність цієї страшної війни пізнав на собі Маріуполь. Місто, яке донедавна було символом розвитку, зараз майже повністю зруйноване окупаційними військами Росії,

– підкреслили маріупольські депутати.

Також у листі наголосили, що наші героїчні захисники тримають оборону периметру "Азовсталі" уже понад два місяці. Майже без води та їжі, під постійними обстрілами, вони продовжують обороняти місто.

Депутати підкреслили, що військовий гарнізон, який перебуває на території заводу, вже став символом незламності українського духу. Однак досі немає жодної офіційно підтвердженої інформації щодо можливості евакуації героїв з "Азовсталі".

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Прохання до МЗС України

Наприкінці листа маріупольські депутати наголосили, що ситуація потребує невідкладного розв'язання на міжнародному рівні й звернулись до Міністерства закордонних справ України з проханням:

вжити заходів для здійснення процедури "extraction" стосовно військового гарнізону, який перебуває на території заводу "Азовсталь";

залучити міжнародні організації та світові спільноти з метою соціально-політичного впливу на інші країни, що можуть виступити третьою стороною для порятунку українських військових у Маріуполі шляхом процедури "extraction" та/або іншими способами;

звернутись до країн-членів ООН та Ради ООН з прав людини щодо безумовного дотримання Конвенції з прав людини, а також Женевських конвенцій.

Звернення депутатів Маріупольської міськради до МЗС України / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Звернення депутатів Маріупольської міськради до МЗС України / Фото з телеграму Петра Андрющенка

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