Врятуватись від дронів: бригада "Хартія" зводить підземні містечка для бійців

Бійці 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" розбудовують підземні містечка для навчання та відновлення особового складу. Укриття дозволяють захиститися від масованих атак ворожих дронів і адаптувати новобранців до умов передової.

В ефірі 24 Каналу кореспондентка Аня Черненко розповіла, що підземні позиції наразі стали ще й базою для ефективних наступальних операцій. Саме тому під товщу ґрунту військові переносять навчальні класи, їдальні, побутові приміщення та спальні осередки.

Як облаштовані підземні бази "Хартії"

Новобранців направляють у бліндажі з перших днів служби, аби вони звикали до реальності фронту ще до відправлення на "нуль". У підземних комплексах намагаються створити комфортні умови для психологічного розвантаження: там облаштовують зони відпочинку, розвішують картини та дитячі малюнки, а невдовзі відкриють навчальний клас з інтерактивною дошкою.

Квіне підходить під землю, так як дронів на лінію фронту все більше і більше. Потрохи будуємось, закопуємось. Хлопців теж переносимо під землю, навчаємо під землею, щоб вони звикали вже до бліндажів,

– зазначив ""Шаман", розвідник 13 БрОП НГУ "Хартія".

Військові наголошують, що перехід під землю – це не застарілі методи, а вимога сучасного високотехнологічного поля бою.

Чим нижче ми спустимось під землю, тим більш убезпечимо наших хлопців. Закопатися під землю – це не якісь там середньовічні технології, це реалії нашого життя,

– підкреслив захисник.

Окрім розбудови укриттів, для підрозділу залишається актуальним забезпечення транспортом, тому триває збір коштів на ремонт автівок розвідників бригади.

Як розвідники "Хартії" створили підземне містечко: дивіться відео

Підземна трансформація фронту

Раніше аналітики зазначали, що через тотальне панування безпілотників війна дедалі більше занурюється вглиб, а Сили оборони вже проводили масштабну підземну операцію "Велес". Бійці пройшли під землею понад 15 кілометрів і ліквідували більше сотні росіян.