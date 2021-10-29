"Врятуй мене": на Тернопільщині чоловік через COVID-19 одночасно втратив матір і бабусю

Мешканець села Гусятин, що у Тернопільській області, Юрій Доробало розповів моторошну історію, як коронавірус 26 жовтня забрав життя його матері, а наступного дня – бабусі.

Матір заразилась COVID-19

Чоловік повідомив, що перехворів COVID-19 у легкій формі. Однак згодом, 19 жовтня, найріднішій людині стало зле і вона не могла дихати.

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Мама ще ввечері сказала, що, мовляв, завезеш мене завтра до сімейного лікаря, а вночі в неї з носа пішла кров. Було порушене мовлення, тільки сказала, що язика не чує, ніби затерп, я ще поміряв температуру, то в неї була 36,6,

– сказав він.

Юрій сказав, що хворів коронавірусом, а лікарі на швидкій відповіли, що скоріш за все у матері інсульт, хоча сатурація була всього 52.

Житель Гусятина згадує, що спочатку жінку госпіталізували до однієї лікарні, проте, там медики не змогли підтвердити COVID-19, згодом жінку доправили в інший медичний заклад, там у неї й діагностували інфекцію.

ЇЇ госпіталізували в реанімацію із 90% уражень легень;

Там вона була під апаратом ШВЛ.

У родині також була і 85-річна бабуся, яка не могла самостійно ходити. Перед госпіталізацією мати Юрія попросила його доглядати за бабусею.

Бабуся захворіла на COVID-19

Чоловік помітив, що літня жінка відмовлялась від їжі та у неї піднялась температура до 38,5. Викликав швидку, але медики заявили, що вони можуть госпіталізувати її за умови, якщо він ляже із нею у COVID-відділення.

Проте, Юрій Доробало пояснив, що у нього мати в реанімації та йому потрібно доглядати і за нею.

Тоді лікарі сказали писати відмову від госпіталізації і пояснили, що не можуть зробити швидкий тест на коронавірус, оскільки його у них нема.

Він попросив друга придбати йому цей тест. Після того, як зробив його бабусі, той виявися позитивним. Стан жінки постійно погіршувався і чоловік знову викликав медиків.

Померла мати, а потім бабуся

Поки Юрій намагався врятувати бабусю, 26 жовтня померла його мати. Лікарі вкотре наголосили, що він має лягати із нею у коронавірусне відділення, оскільки вона сама не ходить і їй потрібен догляд.

Проте Юрій пояснив, що йому потрібно спочатку поховати матір.

Чоловік згадує, що після похорону матері вночі не стало і його бабусі.

Він зазначив, що перед смертю мати вже не могла говорити, але написала останнє повідомлення із проханням врятувати її, бо поруч померла жінка.

Я їй написав, що, мовляв, заспокойся, ти під апаратом, померла жінка, а ти борешся вже 5 день. 26 жовтня мами не стало в Теребовлянській лікарні, а 27 жовтня у Гусятинській лікарні померла бабця,

– додав Юрій.

Ситуація з коронавірусом в Україні

захворіли 2 878 674 особи;

одужали 2 421 495 громадян;

померли 66 852 пацієнти.