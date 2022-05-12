Все більше країн переконуються, що Росія застрягла у 19 столітті, – політолог

Росіяни помстилися за приниження посла у Варшаві та облили червоною фарбою посольство Польщі в Москві. Експерти кажуть, що росіяни своїми діями йдуть до повної ізоляції, а сама країна застрягла у 19 столітті.

Про це 24 каналу розповів політолог Дмитро Шеренговський.

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Все більше країн розуміють, що Росія застрягла у 19 столітті

Експерт погоджується, що росіяни йдуть до повної ізоляції від світу.

"Ми бачимо поведінку росіяни, їхнє нехтування будь-якими міжнародними правилами... У Росії високий рейтинг підтримки дій Путіна, йдеться про дві третини росіян", – додав Шеренговський.

За його словами, це потужний пропагандистський наратив, який був створений в Росії, про те, що "ми – абсолютно інші, ніхто не має казати нам, що робити". Це мейнстрім присутній і в контексті міжнародної політики.

Їх давно не цікавить будь-які норми поведінки. Зрозуміло, що все більше країн переконуються, що з Росією не можна домовлятися, вона – не прогнозований партнер. Росія застрягла у 19 столітті і є серйозним фактором небезпеки на глобальних теренах, зокрема й через те, що є ядерною державою,

– пояснив Шеренговський.

Польща є найбільш русофобською країною в ЄС

На думку політолога, Польща продовжуватиме бути антиросійською, вона це давно декларувала. І не видно жодних перспектив для якихось змін.

Польща є, після України, найбільш русофобською країною на європейських теренах. Що абсолютно грає нам на руку,

– сказав він

Але, як додав Шеренговський, цей випадок (що росіяни облили червоною фарбою посольство Польщі – 24 канал) це дрібна помста. Нашкодили росіянам в Польщі, принизили посла, і вони у відповідь принизили Польщу.

Що відомо про інцидент

Вхід до посольства Польщі в Москві невідомі облили червоною фарбою. Ймовірно, це "помста" за свого посла. Глава польської дипломатії Марцін Пшидач відповів, що чекає від Росії роз'яснень та встановлення винних.

А напередодні у Варшаві 9 травня російський посол Сергій Андрєєв намагався покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів. Там його зустріли активісти, які облили Андрєєва червоною фарбою. Люди кричали "рашисти" та "путін х*йло".

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