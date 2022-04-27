Все більше окупантів починають бунтувати щодо війни в Україні: нові перехоплення СБУ
Джерело:СБУ
Великі втрати та відсутність результату неабияк демотивують російських солдатів. Вони почали бунтувати цілими військовими частинами.
Служба безпеки України перехопила ще одну розмову російських окупантів. В ній йдеться про ротацію сил, і на війну в Україні російські солдати зовсім не поспішають.
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Кількість "відмовників" та бунтарів зростає
Із розмови окупантів стає зрозуміло, що після доукомплектації цілі частини відмовляються їхати на війну.
Нас 22-го вивели, і наша частина не захотіла назад повертатися, розумієш? "Відмовники", зрозумів?
– сказав один з окупантів.
Його співрозмовник, який стоїть десь поблизу Ізюма додав, що чекає "виходу", адже з 60 танків, які були в нього у полку, залишилось 10, половина особового складу знищені або поранені, також багато солдатів у полоні.
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