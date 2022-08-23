Все більше схоже на блеф, – Подоляк припустив, чи наважаться росіяни "підірвати" ЗАЕС

російські окупанти майже щодня вдаються до обстрілу Запорізької АЕС, це вкрай небезпечно. Проте навряд у росіян буде наказ про "підрив", адже весь світ знає плани окупантів.

Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що розповіді росіян про "підрив" ЗАЕС, чи схожі провокації – вже не більше, аніж блеф.

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Михайло Подоляк радник глави ОПУ Той розголос, до якого причетні ми із вами, а також наші західні партнери – зламав російську гру на Запорізькій АЕС. Сьогодні вони вимушені догравати цю гру, вони вдають, що "все по плану". Це ж фундаментальна доктрина рф, яка навіть з острову Зміїний втікала "за планом".

За словами Михайла Подоляка, Цей розголос зламав класичну російську гру шантажного типу, росіяни можуть зібрати й 10 Радбезів ООН, але світ чітко розуміє – жодних проблем на ЗАЕС не було, поки там була українська адміністрація та фахівці, каже він.

Всі світові лідери, включно із МАГАТЕ, зафіксували, що всі ризики на ЗАЕС, пов'язані із росією, бо вони тримають там склади боєприпасів і важку техніку. Росіяни обстрілюють ЗАЕС із "градів", вдаряють по трансформаторних підстанціях, електроенергія з яких, йде на Південь України,

– додає Подоляк.

На думку Подоляка, сьогодні світ наживо спостерігає за усім, що коїть на ЗАЕС росія і тому, він вважає, що конкретного наказу про "підрив" – вже не буде.

Детальніше про російські провокації у розмові із Михайлом Подоляком: дивіться відео

російські окупанти вкотре обстріляли Енергодар

В тимчасово окупованому Енергодарі декілька годин горить ліс у районі ГБК6 – гаражний кооператив. Пожежа виникла після обстрілів. Вогонь не вщухає, і навіть посилюється. Ніхто пожежу не ліквідовує, а площа вогню збільшується.

Задимлення з'явилось одразу після вибухів. Воно не на самій АЕС, але всього за кілька кілометрів від неї.