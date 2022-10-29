То все бойові комарі, – в ОК "Південь" висміяли свіжу "бавовну" у Севастополі

29 жовтня 2022 , 09:37
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У ЗСУ висміяли звинувачення росіян щодо причетності до вибухів в окупованому Севастополі. Схоже, що "бавовна" в акваторії Севастопольської бухти – це бойові комарі.

Бойові комарі знову турбують російську владу

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Водночас вона зауважила, що це наша зона відповідальності, відтак у командуванні уважно стежать за тим, що там відбувається. 

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Наразі ми готуємо офіційну відповідь, яка буде наповнена фактами. Напевно, що це і є бойові комарі, які так турбують російську владу,
– зазначила Наталія Гуменюк.

Радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента Дарія Зарівна теж загадково опублікувала у своєму телеграмі фото комара, яке так і підписала "якісь бойові комарі".

Що сталось сьогодні у Севастополі

  • З самого ранку в окупованому Севастополі чути гучні вибухи, які знатно налякали місцевих.
  • Окупанти заявили, що відбивають "атаку дронів" в акваторії Севастопольської бухти. 
  • Мешканців запевняють, що в місті жоден об'єкт не постраждав. Мовляв, усе під контролем. 
  • Однак, щось це зовсім не схоже на контроль. Загарбники уже перекрили рейд. Відомо також про те, що через бухту не ходять ані катери, ані пороми.
  • Жителів теж добряче змусили понервувати. 

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Автор: Анастасія Лукашевська